L’addio di Pellè alla Cina: «Esperienza indimenticabile». E spuntano i like degli juventini

Graziano Pellè si è ufficialmente svincolato dallo Shandong Luneng e ha salutato il calcio cinese con un post social

Graziano Pellè, attaccante italiano che ha fatto carriera all’estero, da oggi è ufficialmente svincolato dallo Shandong Luneng. Attraverso i propri social, il calciatore ha detto addio al calcio cinese. Pellè sarebbe finito nel mirino anche nel mirino della Juventus per il mercato invernale, e sul suo post sono arrivati anche i like dei bianconeri Chiellini e Bonucci. Indizio per il futuro?

«Difficile spiegare il forte attaccamento e le sensazioni incredibili che abbiamo vissuto insieme in questi anni. Non dimenticherò mai tutte le persone straordinarie che ho incontrato e che mi hanno aiutato durante questa grande esperienza. Sono sicuro di aver rispettato con professionalità il mio lavoro e di aver dato entusiasmo segnando gol o vincendo partite e trofei. Grazie agli adorabili fan e a tutti i membri dello Shandong Luneng. Tutti voi avete lasciato un grande ricordo nella mia anima. Vi amo tutti e sarete per sempre nel mio cuore».