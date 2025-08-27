Lazio, migliorano le condizioni di Isaksen. La novità sull'attaccante biancoceleste - Calcio News 24

Lazio, migliorano le condizioni di Isaksen: domani gli esami decisivi per il rientro in gruppo

Il momento difficile sembra finalmente volgere al termine per Gustav Isaksen, esterno offensivo della Lazio alle prese da fine luglio con un problema che ne ha rallentato completamente la preparazione: la mononucleosi. Un imprevisto arrivato nel bel mezzo del ritiro estivo di Formello, che ha obbligato il calciatore danese all’isolamento e a un programma personalizzato di recupero, lontano dal gruppo squadra.

Fin da subito, lo staff medico biancoceleste ha deciso di non correre alcun rischio. Considerando la natura del virus, altamente contagioso e potenzialmente pericoloso per l’equilibrio fisico del giocatore, si è preferito optare per la massima cautela. Isaksen, infatti, non ha partecipato agli allenamenti collettivi delle ultime settimane e si è limitato a svolgere lavoro fisico in solitaria, sotto la supervisione di un preparatore atletico dedicato.

Domani, però, potrebbe arrivare la svolta. Sono infatti in programma nuovi accertamenti che potrebbero sancire la fine del suo percorso di recupero. Oltre al tampone per verificare la completa negativizzazione dal virus, sarà effettuata un’ecografia addominale per monitorare le condizioni della milza, un organo particolarmente esposto in caso di mononucleosi. Solo se entrambi gli esami daranno esiti rassicuranti, il calciatore riceverà l’ok per tornare a lavorare con il gruppo.

Il tecnico della Lazio, Marco Baroni, attende con impazienza il rientro del giovane danese, il cui apporto potrebbe rivelarsi determinante in vista dei prossimi impegni stagionali. L’assenza di Isaksen, pur non pesando finora in termini di emergenza numerica, ha comunque privato l’organico di un’alternativa importante sulle fasce, soprattutto in una stagione dove gli impegni ravvicinati e le rotazioni saranno fondamentali.

L’obiettivo, a questo punto, è quello di recuperare il giocatore a pieno regime dopo la sosta per le Nazionali, così da reinserirlo gradualmente nei meccanismi tattici e restituirgli condizione e ritmo partita.

Dopo settimane di attesa e lavoro silenzioso, la Lazio spera dunque di poter voltare pagina e di lasciarsi alle spalle questo lungo stop. Il caso Isaksen è stato gestito con responsabilità e attenzione: ora si attende solo il via libera medico per accoglierlo di nuovo a Formello.