L’Ajax torna ad allenarsi: il tecnico Ten Hag spiega come – VIDEO

L’Ajax torna ad allenarsi dopo lo stop. Il tecnico dei lancieri è intervenuto per spiegare le nuove disposizioni e i nuovi metodi

Erik ten Hag, allenatore dell’Ajax, è intervenuto per spiegare al meglio come sono ripartiti i lancieri:

«È bello poter ricominciare, siamo stati fermi per troppo tempo. Oggi possiamo ripartire, c’è entusiasmo anche se veniamo da una situazione strana. All’improvviso siamo stati costretti a non vederci. Abbiamo tanti preparatori, dobbiamo studiare dei programmi specifici con i ragazzi divisi in gruppo con il proprio allenatore. Io seguo a distanza, faccio il mio lavoro da lontano».