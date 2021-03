L’andamento delle squadre in Italia ed Europa

Che tu sia tifoso del Milan, della Juve, del Torino o del Napoli, o di qualsiasi altra squadra non importa, qui di seguito daremo un’occhiata all’andamento delle squadre italiane di calcio della Serie A.

Ad esempio, tanto per iniziare, vediamo in questo campionato un’Inter forte (e che rema contro tutti) cercando di aggiudicarsi a tutti i costi lo scudetto. Finita nel migliore dei modi contro l’Atalanta, e anche contro il Milan in precedenza, si assicura al momento il primo posto in classifica a sei lunghezze dai cugini rossoneri.

Tutti i tifosi della squadra ripongono grandi speranze in Lukaku, che si è dimostrato un giocatore molto forte. Se questi sono i risultati, meglio uscire dalla Champions che fare la fine di Pirlo.

La Juve esce dalla Champions? Sì, come ogni primavera…

Lo scudetto ovviamente fa gola a tutti. La Juventus dopo la sconfitta contro Porto, si dice concentrata per portare a casa la Coppa Italia e si focalizza quindi sul campionato.

La pensa così anche l’allenatore della squadra, Pirlo, che ammette di aver fatto degli errori, amareggiandosi per l’uscita definitiva dalla ex Coppa Campioni.

A Napoli invece si riaccende la fiammella della speranza per i tifosi azzurri. Secondo alcune indiscrezioni, il procuratore di Marek Hamsik ha dichiarato che semmai il suo pupillo dovesse tornare in Italia, lo farebbe solo per la squadra partenopea in cui ha giocato per ben 11 anni.

Potrebbe tornare addirittura con un ruolo dirigenziale se solo De Laurentiis lo chiedesse, il procuratore infatti ammette che Hamsik ha tutte le qualità per esserlo.

Sul fronte calciomercato, pare che gli occhi di tutti al momento siano puntati su Mikkel Damsgaard, il cui valore e impegno calcistico sembrano crescere sempre più dal suo arrivo in Italia nella Sampdoria, tanto che la Danimarca lo ha inserito nella lista dei candidati al talento dell’anno danese. La Sampdoria sta comunque vivendo un campionato altalenante.

Passando per il centro Italia, invece, assistiamo ai festeggiamenti in casa Lazio. Nonostante la sconfitta contro la Juve, uno dei suoi pupilli, l’attaccante Ciro Immobile riceverà la Scarpa D’Oro.

Gli squalificati del prossimo turno e sviluppi futuri

Tra i nostri highlights però non ci sono solo “belle” notizie. Ad esempio il giudice sportivo della serie A ha fermato ben 3 allenatori questa settimana: si tratta di Antonio Conte tra gli altri e il direttore sportivo del Crotone, Ursino, per aver dimostrato un atteggiamento intimidatorio nei confronti del direttore di gara.

Grande novità anche in casa Roma: Max Van Den Doel ha accettato l’incarico come CMO della squadra e si dice entusiasta della nuova posizione e pronto a portare in alto i giallorossi.

Incerto invece, è il futuro che ha il suo capitano Pellegrini, che comunque ha un contratto con la squadra fino al 2022.

Restate sintonizzati sui nostri canali per non perdevi nemmeno un aggiornamento. Calciomercato, ultime notizie, risultati e curiosità, tutti in un solo posto.