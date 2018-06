Lapadula-Destro, scambio di punte tra Genoa e Bologna?

Genoa-Bologna, asse per uno scambio di punte tra Lapadula e Mattia Destro? Il ritorno dell’ex è possibile, i due club ci pensano. Pinamonti resta sullo sfondo

Il calciomercato inizia ad entrare nel vivo mentre la prima settimana del Mondiale è tutt’ora in corso. Diversi club di Serie A stanno decidendo le strategie da portare avanti nella sessione di calciomercato estiva. A partire dal Genoa, che insieme al Bologna potrebbe dar vita ad un valzer tra i propri rispettivi attaccanti, vale a dire Gianluca Lapadula e Mattia Destro. E’ questa l’ultima ipotesi sotto la Lanterna per quel che riguarda il ruolo di attaccante per la prossima stagione 2018/2019 agli ordini di Ballardini. Il classe ’90 Lapadula potrebbe fare la valigie in direzione Bologna e Mattia Destro potrebbe intraprendere la strada di ritorno verso il Luigi Ferraris.

I due club lavorano all’eventualità di questo scambio tra attaccanti già da diverse settimane e subito dopo la fine del campionato di Serie A 2017/2018. La stagione di Lapadula, arrivato con tutt’altre aspettative dell’ambiente dopo aver fatto bene con il Milan, non è stata propriamente rosea. Solamente sei i gol quest’anno in campionato per l’ex Pescara, non più in cima alle priorità di Davide Ballardini che vorrebbe un altro tipo di attaccante dalle altre caratteristiche più inclini alle sue idee di gioco. Già il mese scorso all’orizzonte si profilava l’ipotesi di uno scambio tra la punta del Genoa e l’attaccante del Bologna, Mattia Destro, ex attaccante del Genoa. Secondo l’edizione odierna della Gazzetta dello Sport l’idea può nuovamente prendere corpo nei prossimi giorni, mentre il Genoa resta ancora in pressing sul giovane attaccante dell’Inter, Pinamonti. Sulla carta l’operazione di un grande scambio lungo l’asse che collega Genova e Bologna è fattibile da un punto di vista economico vista l’attuale valutazione di dieci milioni di euro per Destro e gli undici milioni di euro pagati dal Genoa al Milan per l’acquisto di Lapadula.