Udinese e Genoa trovano l’accordo per il trasferimento di Gianluca Lapadula. Il giocatore ha già dato la sua disponibilità

A pochi giorni dal termine del calciomercato, l’Udinese continua a lavorare sul mercato in vista dell’inizio del campionato. Il club friulano, stando alle ultime indiscrezioni, avrebbe trovato un accordo di massima con il Genoa per il trasferimento dell’attaccante Gianluca Lapadula, che si sarebbe già espresso positivamente riguardo la destinazione bianconera. Beffato, dunque, il Frosinone, vicino al giocatore nelle ultime ore.Possibile che dietro l’eventuale acquisto del centravanti ex Milan ci possa essere l’idea di cedere Kevin Lasagna, su cui nelle ultime ore si è fatto vivo il Napoli.