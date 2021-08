Lasarte (ct Cile): «Aspetteremo fino all’ultimo minuto per capire se poter convocare Sanchez»

Il CT del Cile Lasarte fa il punto sulle condizioni di Alexis Sanchez

Martin Lasarte, CT del Cile, dimostra ancora una volta grande fiducia nei confronti di Alexis Sanchez. Il cileno, alle prese con vari problemi fisici, è ancora un punto di riferimento per La Roja. Il selezionatore del Cile ha parlato a El Mercurio delle condizioni dell’attaccante dell’Inter:

«Aspetteremo fino all’ultimo minuto per capire esattamente la tua situazione reale. Se sarà in grado di competere, lo convocheremo. Se no, purtroppo ne faremo a meno. Perché chiamarlo se non fosse in condizione lo metterebbe a rischio per gli impegni del mese successivo».