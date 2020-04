Lautaro Barcellona: individuata l’alternativa all’argentino

Il Barcellona ha individuato l’alternativa a Lautaro Martinez dell’Inter: si tratta di Coman del Bayern Monaco

Il Barcellona continua il pressing sull’Inter per strappare Lautaro Martinez in vista della prossima stagione. Nonostante la voglia blaugrana del bomber argentino, l’operazione non è semplice.

Per questo motivo la dirigenza catalana si sta tutelando con alcune valide alternative a Lautaro. Come riportato da Sport, in cima alla lista dei desideri del Barça ci sarebbe Kingsley Coman del Bayern Monaco, valutato circa 60 milioni di euro.