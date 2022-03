Lautaro Martinez, continua l’astinenza dal gol: a secco anche nel Derby

Ascolta la versione audio dell'articolo

Il ‘Toro’ nerazzurro non è riuscito a sbloccarsi nemmeno nella Stracittadina: partita difficile per l’attaccante argentino

Anche oggi sostituito, anche oggi a secco. Continua il periodo difficile per Lautaro Martinez, che non segna su azione dal 17 dicembre ed in assoluto – se consideriamo il rigore contro la Juve in Supercoppa– dal 12 gennaio.

Anche nel Derby di Coppa, partita tra l’altro in cui l’Inter ha creato davvero poco in fase offensiva, il sudamericano non ha inciso, subendo l’ennesimo cambio della sua stagione dopo 65′ di gioco.