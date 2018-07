Lautaro Martinez elogia capitan Icardi: «Gesti che hanno grande valore»

Lautaro Martinez è un nuovo calciatore dell’Inter: el Toro ha parlato delle sue prime impressioni e ha elogiato capitan Mauro Icardi

Dopo mesi di trattative, di conferme e di smentite, Lautaro Martinez è diventato ufficialmente un nuovo calciatore dell’Inter. L’attaccante è stato prelevato dal Racing Avellaneda ed ha firmato un quinquennale, ecco le sue prime impressioni ai microfoni di ESPN: «La presentazione dell’Inter sui social è stata incredibile: ora intraprenderò questo viaggio con la mia famiglia. Pressioni? Lo so, è un obiettivo che devo raggiungere: devo prendermi una responsabilità maggiore e lavorare al massimo in questo precampionato e fare il meglio che posso per l’Inter. E’ un club enorme, sono molto felice di questa scelta».

Continua Lautaro Martinez, parlando della possibilità di giocare in Champions: «L’esordio in Champions League è sicuramente il momento più atteso: lo sognavo fin da piccolo e penso di essere pronto, è il momento giusto per giocare in Europa. E’ qualcosa di bellissimo, mi farà crescere come calciatore e come persona». Infine, el Toro ha parlato di chi lo ha accolto in nerazzurro: «Ho parlato con Zanetti, Ausilio e Icardi. Mauro mi ha chiamato e si è preso del tempo per parlare con me: mi ha chiesto come stavo e di cosa avevo bisogno. Per me questo ha grande valore, nel suo tempo libero si è preso un momento per me».