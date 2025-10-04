Lautaro Martínez entra nella storia dell’Inter: raggiunto Cevenini con 158 gol

Lautaro Martínez tocca quota 158 reti eguagliando Luigi Cevenini: un traguardo che lo consacra tra i grandi marcatori della storia interista

Lautaro Martínez, attaccante argentino classe 1997 e capitano dell’Inter, continua a scrivere pagine indelebili nella storia del club nerazzurro. Con la rete realizzata contro la Cremonese in campionato, il numero 10 ha raggiunto quota 158 gol complessivi, eguagliando una leggenda del passato come Luigi Cevenini, storico centravanti degli anni Venti. Questo traguardo gli consente di salire al quinto posto nella classifica marcatori all-time dell’Inter, considerando tutte le competizioni ufficiali.

Un bomber da record

Il gol contro la Cremonese è stato il secondo consecutivo in Serie A, confermando il momento positivo del capitano interista. Secondo i dati Opta, si tratta della prima volta dal gennaio scorso che Martínez va a segno in due gare di fila in campionato. Un segnale importante per un giocatore che, stagione dopo stagione, ha dimostrato di essere non solo un finalizzatore implacabile, ma anche un leader carismatico dentro e fuori dal campo.

Leadership e continuità

Arrivato a Milano nel 2018 dal Racing Club, Lautaro Martínez si è imposto come uno degli attaccanti più completi del panorama europeo. La sua capacità di unire tecnica, forza fisica e senso del gol lo ha reso un punto di riferimento imprescindibile per l’Inter. Da questa stagione veste anche la fascia di capitano, simbolo della fiducia riposta in lui dalla società e dal nuovo allenatore Cristian Chivu, ex difensore rumeno e oggi guida tecnica della squadra.

Chivu ha più volte sottolineato come il contributo di Lautaro vada oltre i gol: il suo pressing costante, la disponibilità al sacrificio e la capacità di trascinare i compagni rappresentano un valore aggiunto per il progetto nerazzurro.

Un futuro ancora da scrivere

Con soli 27 anni e diversi anni di carriera davanti, Lautaro Martínez ha tutte le carte in regola per scalare ulteriormente la classifica dei marcatori storici dell’Inter. Davanti a lui ci sono nomi leggendari come Alessandro Altobelli, Roberto Boninsegna e Sandro Mazzola, ma il percorso intrapreso lascia presagire nuovi record.

Il capitano argentino non si accontenta: il suo obiettivo resta quello di continuare a vincere con la maglia nerazzurra, consolidando il suo ruolo di simbolo e trascinatore. La storia di Lautaro all’Inter è ancora tutta da scrivere, ma i numeri già lo collocano tra i grandi di sempre.

CLASSIFICA ALL TIME

1) Meazza 284

2) Altobelli 209

3) Boninsegna 171

4) Mazzola 161

5) LAUTARO, Cevenini 158