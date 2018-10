Lautaro Martinez, titolare con l’Argentina e il derby nel mirino

Lautaro Martinez debutterà da titolare con l’Argentina nell’amichevole contro Iraq, nel mirino il derby di Milano tra 10 giorni

L’amichevole che l’Argentina giocherà contro l’Iraq in Arabia Saudita costituirà il debutto da titolare con la Seleccìon del calciatore dell’Inter, Lautaro Martinez. Non sarà, però, il debutto assoluto del Toro con l’Argentina visto che ha esordito nello sfortunato 6-1 contro la Spagna di oltre sei mesi fa. Scaloni, attuale commissario tecnico ad interim, lo lancia dal primo minuto insieme a Paulo Dybala e Rodrigo De Paul nel tridente d’attacco. Quella convocazione contro la Spagna e il successivo ingresso in campo sembravano poter essere il preludio al Mondiale in Russia, un sogno poi saltato per volontà di Jorge Sampaoli, mentre contro Guatemala e Colombia Martinez era assente per il problema al polpaccio.

In attesa della sfida contro il Brasile di martedì prossimo oggi Lautaro giocherà contro l’Iraq innescato dagli ‘italiani’ De Paul e Dybala, un’occasione ghiotta per poter lasciare subito il segno anche in Nazionale dopo aver segnato alla prima da titolare in Serie A contro il Cagliari a San Siro. Un’amichevole fondamentale per il 21enne per mettersi in quota derby in vista del rientro in campo in campionato contro il Milan. E di derby in Argentina, Martinez, ne ha vissuti tanti fra il suo ex Racing e l’Independiente, le due squadre di Avellaneda con una rivalità enorme. In patria lo ricordano per i gol e le prodezze, ma anche per rigori sbagliati. A Milano, invece, sarà appuntamento tra 10 giorni.