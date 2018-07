Laxalt, quante pretendenti: c’è anche il Marsiglia

Diego Laxalt al centro del mercato: il giocatore del Genoa sta sorprendendo al Mondiale di Russia con la maglia del suo Uruguay

Dopo un’ottima stagione disputata con la maglia del Genoa, Diego Laxalt è tra i protagonisti principali dell’Uruguay nel Mondiale che si sta giocando in Russia. Il giocatore, il cui valore aumenta ormai di partita in partita, è finito al centro del mercato e molte squadre, italiane e non, sono pronte ad un’offerta ai liguri. Nelle ultime ore, infatti, dopo il Torino e il Galatasaray, si sono fatte avanti anche il Benfica e il Marsiglia. Il Grifone, però, attenderà la fine della competizione in Russia, così da provare a trarre il miglior profitto possibile dalla cessione del sudamericano.