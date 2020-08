L’Inter riflette sul futuro di Valentino Lazaro: c’è l’offerta del Borussia Moenchengladbach per il prestito con diritto di riscatto

Valentino Lazaro saluterà nuovamente l’Inter dopo il prestito al Newcastle. La destinazione non sarà in Premier League, ma potrebbe essere in Bundesliga.

Nei giorni scorsi è arrivata al club nerazzurro un’offerta da parte del Borussia Moenchengladbach per il prestito di Lazaro con diritto di riscatto.