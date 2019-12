Lazio: Acerbi allarga le fila del Cagliari

I continui cambi di gioco di Acerbi hanno dato fluidità alla manovra della Lazio. A Cagliari è stato determinante

Come detto da Inzaghi in conferenza, la Lazio è stata brava nel secondo tempo ad allargare le fila di un Cagliari chiuso dietro. Si è quindi attaccato sfruttando prevalentemente le corsie esterne, tramite cross.

Proprio per questo Acerbi è stato determinante per la Lazio. Oltre alla costante ricerca per Milinkovic-Savic, il difensore ha cambiato tante volte il gioco. Soprattutto sul lato di Lazzari. Non a caso, è stato il giocatore del match con più lanci lunghi riusciti, ben 15. Insomma, se la Lazio è andata tante volte al cross, molti meriti sono suoi.