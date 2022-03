Lazio, Acerbi può andar via: addio a fine stagione ipotesi concreta

Ascolta la versione audio dell'articolo

Il matrimonio tra la Lazio e Acerbi potrebbe vedere la sua fine al termine della stagione

Francesco Acerbi e la Lazio, un matrimonio che rischia di concludersi anticipatamente a giugno. Il ritorno del centrale nella gara di domenica scorsa contro il Napoli è stato accompagnato dai numerosi fischi della Curva Nord, con la quale i rapporti sono ai minimi storici dopo l’esultanza polemica contro il Genoa e le mancate scuse a Venezia.

Come riporta l’edizione odierna de La Repubblica, i colloqui con l’entourage dell’ex Milan sono già iniziati e nella conversazione è emerso che di fronte ad un’offerta congrua (5 milioni di euro) la Lazio sarebbe disposta a lasciarlo partire. L’ingaggio da 2.5 milioni, un contratto fino al 2025 e un’età non più giovanissima (34 anni) non facilitano la partenza ma se lo strappo non verrà ricucito difficilmente Acerbi varcherà le porte di Formello il prossimo luglio.

