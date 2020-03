Lazio, Acerbi rivela: «Vado da uno psicanalista per migliorarmi»

Acerbi, difensore della Lazio, ha sottolineato quanto sia importante la mentalità per le sue prestazioni in biancoceleste

Nel corso dell’intervista nel corso della diretta Instagram di SOS Fanta, Francesco Acerbi si è soffermato sulla sua continuità, dovuta a un profondo lavoro sulla mentalità. Ecco le parole del difensore della Lazio.

«Io vado anche da uno psicanalista. Non ho problemi, ci vado per migliorarmi come uomo e in quello che faccio. La determinazione dipende anche da se stessi, e quindi la volontà di migliorare è alla base di tutto. Io sempre in campo? Sì, voglio sempre giocare. E’ vero che in alcune partite sono un po’ più stanco, ma a volte uso la testa. Nel mio ruolo è importante usare la testa. Poi il riposo c’è durante la settimana».