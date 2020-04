Lazio, Acerbi: «Siamo secondi e vogliamo vincere la Serie A»

Il difensore della Lazio Acerbi ha parlato della ripresa della Serie A dopo l’emergenza Coronavirus in Italia

Il difensore della Lazio Francesco Acerbi è intervenuto ai microfoni di Lazio Style Radio per dire la sua sulla ripresa della Serie A: «Tutti vorrebbero ricominciare sto anche da solo e non poter fare la vita di tutti i giorni ti condiziona. È normale che ci si abitua a tutto, noi vorremmo riprendere a giocare e saremmo i primi a scendere in campo ma dobbiamo aspettare. Non abbiamo alternative, cerco sempre di tenermi impegnato e di vedere cosa dicono giorno per giorno».

«Il calcio è importante ed è giusto che se c’è una minima possibilità di reiniziare. Noi siamo secondi e vorremmo vincere il campionato. Bisogna però guardare anche al resto a chi non riesce ad arrivare a fine mese perché non sta lavorando».