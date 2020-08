Lazio, agente Immobile: «Non facile trattare con Lotito»

Marco Sommella ha parlato del futuro di Ciro Immobile: le dichiarazioni dell’agente dell’attaccante della Lazio

Marco Sommella, agente di Ciro Immobile, è intervenuto ai microfoni di Radio Marte per parlare del futuro dell’attaccante della Lazio.

«Sono abituato a confrontarmi e vedere le situazioni giorno per giorno. Oggi ha un contratto con la Lazio, chi lo vuole deve bussare alla porta di Lotito che non è una persona con cui è proprio facile trattare. Quello che sarà domani, dopodomani o tra un mese io non lo so. Il mercato chiude il 5 ottobre e solo Dio sa cosa può succedere».