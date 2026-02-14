Lazio Atalanta, Sarri alle prese con gli ultimi dubbi di formazione: ecco cosa filtra alla vigilia del big match

Verso Lazio Atalanta: restano i nodi da sciogliere per Sarri. Le ultime indicazioni sulla formazione

L’attesa è quasi terminata: alle 18:00 l’Olimpico accenderà i riflettori su uno dei match più interessanti della 25ª giornata di Serie A, la sfida tra Lazio e Atalanta. Maurizio Sarri sta definendo gli ultimi accorgimenti tattici per affrontare la squadra di Raffaele Palladino, con l’obiettivo di dare continuità ai segnali di crescita mostrati nelle recenti uscite.

Le scelte di Sarri per la Lazio

Come riportato da La Gazzetta dello Sport, il tecnico biancoceleste sembra intenzionato a ripartire dall’ossatura vista a Bologna, inserendo però due novità dal primo minuto. In attacco Noslin è pronto a sostituire l’infortunato Pedro, mentre in mezzo al campo Danilo Cataldi appare favorito su Nicolò Rovella per guidare la manovra. Due mosse pensate per aumentare ritmo e fisicità in una gara che si preannuncia intensa.

I nodi da sciogliere in difesa

Restano comunque tre ballottaggi che verranno risolti solo a ridosso del fischio d’inizio. A sinistra è aperta la sfida tra Luca Pellegrini e Nuno Tavares, mentre nel reparto offensivo Sarri deve ancora scegliere sia l’esterno sia il centravanti titolare: Isaksen è leggermente avanti su Cancellieri, mentre Daniel Maldini sembra al momento favorito su Boulaye Dia per il ruolo di riferimento centrale