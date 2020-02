Lazio, boom anche in Borsa: rialzo del 12% per il titolo biancoceleste

Momento d’oro per la Lazio che si traduce anche in profitti: il titolo in Borsa ha fatto un balzo del 12% dopo la vittoria contro l’Inter

La Lazio sta vivendo un momento d’oro: la squadra di Simone Inzaghi è al secondo posto, dietro soltanto alla Juventus, dopo la splendida vittoria sull’Inter. Ma la vittoria si traduce anche in profitti.

Il titolo in Borsa della società biancocelesete è schizzato al 12% dopo la vittoria sui nerazzurri e dopo l’acquisizione del secondo posto in classifica in solitaria.