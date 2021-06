Calciomercato Lazio: in caso di partenza di Strakosha sarà assalto ad un portiere di A

Novità di calciomercato per la Lazio: i biancocelesti sarebbero seriamente sulle tracce di Pierluigi Gollini per la porta

Continuano ad arrivare aggiornamenti importanti per il calciomercato della Lazio. Ora, uno degli obiettivi più importanti dei biancocelesti sembra essere quello della porta, con Thomas Strakosha pronto a lasciare la Capitale.

Secondo quanto riportato da Sky Sport, la società sarebbe seriamente sulle tracce di Pierluigi Gollini, portiere classe 1995 in forza all’Atalanta. Infatti, al Dea starebbe sondando il terreno per Juan Musso dell’Udinese e l’estremo difensore, di conseguenza, potrebbe lasciare Bergamo proprio in direzione Roma.