Lazio, Casale a Roma: «Ho realizzato il mio sogno»

Nicolò Casale è sbarcato a Roma: queste le prime dichiarazioni del nuovo centrale della Lazio

Nicolò Casale è arrivato a Roma e in esclusiva a Sky ha rilasciato le prime dichiarazioni da nuovo giocatore della Lazio mentre si trovava in un ristorante della capitale in compagnia dell’agente Giuffredi.

«Ho realizzato il mio sogno, non vedo l’ora di partire. Sarri? Una delle cose principali che mi ha spinto a venire. Sono arrivato in una grande società, non vedo l’ora di iniziare ma ora aspettiamo le visite e l’ufficialità».