Lazio, cena Sarri-Lotito per il rinnovo. E sul mercato. Le ultime in casa biancoceleste

Tramite il proprio profilo Twitter Alfredo Pedullà ha dato importanti aggiornamenti sul rinnovo di Sarri con la Lazio. Secondo il giornalista sarebbe in corso una cena tra il tecnico biancoceleste e Lotito per parlare di futuro.

Per quanto riguarda la possibilità che Angelo Fabiani – ex direttore sportivo della Salernitana – entri nell’organigramma capitolino, Pedullà conferma che l’ipotesi è reale ma non per il settore giovanile. Tutto aperto – infine – il discorso per l’arrivo di Romagnoli e per il rinnovo di Patric.