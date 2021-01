Lazio, colpo in difesa: preso Kamenovic ma arriverà a giugno

Colpo in difesa per la Lazio con Igli Tare che ha chiuso l’acquisto di Dimitrije Kamenovic. I dettagli dell’operazione

Il difensore serbo classe 2000, Dimitrije Kamenovic, in forza al Cikaricki Fk, sarà un giocatore della Lazio.

A riportarlo è Gianluca Di Marzio, tramite il proprio account Twitter, che ne svela la formula: in prestito nel suo attuale club fino a giugno, per poi arrivare in maniera ufficiale nella prossima stagione.