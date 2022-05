Lazio, le condizioni di Leiva e Pedro in vista della sfida con la Juve

La Lazio recupera sia Pedro che Leiva per la sfida contro la Juve: l’attaccante andrà in panchina, mentre il mediano potrebbe partire titolare

La Lazio sta continuando a preparare la sfida importante contro la Juve di campionato. Un’occasione importante per provare a dare un’ulteriore sterzata per l’Europa League.

Mai come ora Sarri deve avere l’intero gruppo e disposizione e per la partita contro i bianconeri ha recuperato sia Leiva che Pedro. L’attaccante non verrà rischiato e partirà dalla panchina, mentre il centrocampista potrebbe riprendersi una maglia da titolare a discapito di Cataldi. Lo scrive il Messaggero.