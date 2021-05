Lazio, dall’Inghilterra spunta una nuova pretendente per Inzaghi

Il futuro di Simone Inzaghi alla Lazio è ancora in bilico. E dall’Inghilterra sarebbe spuntata una nuova pretendente per l’allenatore

Il futuro di Simone Inzaghi continua a tenere con il fiato sospeso tutti i tifosi della Lazio. I discorsi sul rinnovo del tecnico ancora non si sono sbloccati e mancano ormai solamente 10 giorni alla fine della stagione. Per quel termine è fissato l’incontro tra l’allenatore e la società, per cercare di trovare una soluzione.

LEGGI TUTTE LE NOTIZIE SULLA LAZIO SU LAZIO NEWS 24

Nel frattempo, continuano ad arrivare nuove voci di mercato dall’estero, dove molti club hanno dimostrato grande stima nei confronti dell’allenatore. In particolare, secondo quanto riportato dal Corriere dello Sport, ci sarebbe un forte interesse del Tottenham per mister Inzaghi. Ancora non ci sarebbe stata un’offerta, ma le intenzioni del club inglese sembrano veramente reali. La palla adesso passa al presidente Lotito, che, dopo le imprese con Salernitana e Lazio Women, potrebbe cercare di realizzare un’impresa anche con la squadra guidata da Simone.