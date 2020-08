Lazio, De Martino: «Alterati i tamponi di Correa e Patric»

Stefano De Martino ha fatto il punto della situazione in casa Lazio: le parole direttore della comunicazione biancoceleste

Stefano De Martino, direttore della comunicazione della Lazio, ha parlato ai microfoni di Lazio Style Channel.

«I numeri del Covid-19 sono ancora alti e di conseguenza le regole saranno nuove: non si potrà avere contatto diretto con i giocatori, ma si potranno seguire gli allenamenti e le partite. Nei prossimi due giorni ci saranno le visite mediche di un nuovo calciatore che ci raggiungerà presto. Con noi non ci sono Patric e Correa perché sul test sierologico hanno un dato alterato, ma il loro tampone è negativo. Per precauzione la società ha preferito tenere i due tesserati a Roma, ma ricordo che i due tamponi sono risultati negativi».