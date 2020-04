Lazio, Diaconale: «Rezza? Lo inviterò a una partita, ma non al Derby»

Diaconale seppellisce l’ascia di guerra: le dichiarazioni del portavoce della Lazio sulle polemiche con il professor Rezza

Intervenuto ai microfoni di Radio Kiss Kiss, il portavoce della Lazio, Arturo Diaconale, ha voluto mettere fine al vortice di polemiche scaturite dalla battuta del professor Giovanni Rezza. Ecco le sue parole.

«E’ un piacere parlare con il dottore così abbiamo la possibilità di chiarire e così ne approfitto anche per invitare Rezza, romanista doc, a una partita della Lazio. Perché il calcio deve unire, non dividere. Magari non al derby».