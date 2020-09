Lazio Fares, il calciatore è arrivato a Roma – VIDEO

Lazio Fares, il calciatore è arrivato a Roma: si attendono le firme e le visite mediche. Ecco il video e le prime immagini

«Visite? Ancora non so quando le faremo. Contento di essere qui? Sì». Sono queste le prime parole di Fares, arrivato a Roma nella notte. Il giocatore è atteso nelle prossime ore a Formello per le firme e per poter sostenere le visite mediche di rito.

Il giocatore è stato prelevato dalla SPAL dopo un’estenuante trattativa: Fares raggiunge il suo ex compagno di squadra Lazzari, nelle prossime ore dovrebbe arrivare anche l’annuncio ufficiale.