Lazio, fattore Milinkovic-Savic: dopo Ronaldo ora punta la Juventus

Fattore Milinkovic. Il centrocampista serbo domenica con la sua Serbia ha sconfitto in rimonta il Portogallo di Cristiano Ronaldo, condannandolo ai play off di Marzo e staccando il pass Mondiale. Ora torna il campionato e la prossima avversaria è la Juventus.

Come riporta il Corriere dello Sport quest’anno Milinkovic ha già segnato contro Inter e Roma per un totale di tre gol e quattro assist, numeri che si aggiungono a quelli di Felipe Anderson (tre gol e tre assist), nessuna squadra italiana vanta due giocatori con almeno tre gol e tre assist. Sergej ora punta i bianconeri, la squadra che ha sfidato di più. Ha vinto in quattro occasioni, ha segnato un golazo nel 3-1 del 7 dicembre 2019. Contro la Juve ha giocato spesso super partite : assist nella finale di Supercoppa italiana il 22 dicembre 2019, pochi giorni dopo innescò lo 0-1 di Luis Alberto. Ora Milinkovic è pronto a regalare a Sarri una notte da sogno sabato sera.

