Lazio, futuro incerto per quel giocatore biancoceleste: c’è l’ombra del prestito, i dettagli

Lazio, futuro incerto per quel calciatore biancoceleste: c’è l’ombra del prestito, tutti gli aggiornamenti di mercato

Il futuro di Tijjani Noslin, attaccante olandese classe 1999, è ancora tutto da scrivere. Arrivato alla Lazio con grandi aspettative dopo una stagione positiva al Verona, Noslin non è riuscito finora a convincere pienamente lo staff tecnico guidato da Maurizio Sarri, allenatore noto per il suo calcio organizzato e tatticamente esigente. Le sue prestazioni nei primi test estivi sono apparse altalenanti, e la sua integrazione nei meccanismi della squadra biancoceleste procede con lentezza.

Prestazioni sotto la lente

Come riportato dal Corriere dello Sport, la società capitolina sta valutando seriamente l’ipotesi di un trasferimento, che potrebbe concretizzarsi con un prestito e diritto di riscatto. L’unico lampo significativo di Noslin è arrivato contro l’Avellino, quando con un’azione personale ha conquistato il rigore poi trasformato da Mattéo Guendouzi, centrocampista francese ex Arsenal. Tuttavia, al di là di quell’episodio, l’olandese ha faticato a lasciare il segno.

Ballottaggio con Cancellieri

Il destino di Noslin sembra legato a un duello diretto con Matteo Cancellieri, giovane esterno offensivo italiano che, secondo le ultime indicazioni, avrebbe guadagnato terreno nelle gerarchie di Sarri. Le prossime amichevoli contro Galatasaray, Burnley e Atromitos saranno decisive per stabilire chi tra i due resterà in rosa per la stagione 2025/26.

Ruoli e adattamento tattico

Sarri sta testando Noslin in diverse posizioni: esterno destro, sinistro e anche come centravanti. Ma l’ex giocatore del RKC Waalwijk non ha ancora trovato la sua collocazione ideale. Con una concorrenza agguerrita nel reparto offensivo, che include nomi come Felipe Anderson, Pedro e Zaccagni, Noslin rischia di essere il sacrificato.

Verdetto atteso a breve

Il tecnico toscano valuterà chi tra Noslin e Cancellieri ha mostrato maggiore crescita, capacità di adattamento e continuità. Le risposte arriveranno proprio dai test del precampionato, che si preannunciano decisivi per il futuro dell’attaccante olandese.