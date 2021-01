La Lazio è scesa in campo a Formello per la rifinitura in vista del match di domani pomeriggio contro la Fiorentina. Assente Immobile

La Lazio si prepara in vista della Fiorentina. A Formello va in scena la rifinitura, ma senza uno dei principali protagonisti: Ciro Immobile. Il giocatore non si vede sul campo, insieme a Fares e Correa (entrambi alle prese con un infortunio al polpaccio), da capire le ragioni della sua assenza.