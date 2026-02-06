Connect with us
Atalanta Bologna Cagliari Como Cremonese Fiorentina Genoa Inter Juventus Lazio Lecce Milan Napoli Parma Pisa Roma Sassuolo Torino Udinese Verona

Lazio News

Lazio, anno zero e progetto a lungo termine: perché la dirigenza guarda ai modelli Atalanta e Como per la ricostruzione

Published

56 minuti ago

on

By

Lotito

Da oggi si ricomincia: la Lazio lancia un “anno zero” tra giovani, plusvalenze e il modello di valorizzazione di Atalanta e Como

La Lazio sta attraversando una fase di profonda trasformazione che il direttore sportivo Angelo Fabiani ha definito come un vero e proprio “anno zero”. L’obiettivo è ripartire da basi solide e sostenibili, impostando una strategia che privilegi la programmazione a medio‑lungo termine piuttosto che soluzioni estemporanee.

Strategia e mercato

La finestra di mercato recente è stata caratterizzata da scelte mirate: operazioni orientate ai giovani e alla generazione di plusvalenze, con l’intento di costruire una rosa equilibrata e sostenibile dal punto di vista economico. Fabiani ha sottolineato l’approccio step by step: ogni mossa viene valutata per inserirsi in un progetto coerente, non per risolvere problemi immediati a costo di compromettere il futuro.

Obiettivi e modello

La Lazio punta a replicare modelli virtuosi come quelli di Atalanta e Como, valorizzando talenti emergenti e integrandoli in un contesto competitivo. L’idea è costruire gradualmente una squadra capace di competere ai massimi livelli senza rinunciare alla sostenibilità finanziaria. Questo percorso di ricostruzione è pensato per riconquistare fiducia e risultati nel tempo, con scelte misurate e una visione strategica chiara.

Ultime Notizie Serie A: tutte le novità del giorno sul massimo campionato italiano

Related Topics:

Il calcio del giorno

Ultimissime

Ultime notizie Calciomercato LIVE Ultime notizie Calciomercato LIVE
Calciomercato51 minuti ago

Ultime notizie Calciomercato LIVE: tutte le novità del giorno

Ultime notizie Calciomercato LIVE: segui con noi tutte le notizie del giorno, aggiornate ora dopo ora dalla redazione di Calcio...

video

Spalletti conferenza 02 Spalletti conferenza 02
Hanno Detto6 giorni ago

Juve, Spalletti alla vigilia del match col Parma: «Non sono stanco ma ossessionato, sul mercato e sul Galatasaray rispondo così» – VIDEO

Juve, Spalletti alla vigilia del match col Parma: «Non sono stanco ma ossessionato». Le parole del tecnico in conferenza stampa...
Change privacy settings
×