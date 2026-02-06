Lazio, anno zero e progetto a lungo termine: perché la dirigenza guarda ai modelli Atalanta e Como per la ricostruzione

Da oggi si ricomincia: la Lazio lancia un “anno zero” tra giovani, plusvalenze e il modello di valorizzazione di Atalanta e Como

La Lazio sta attraversando una fase di profonda trasformazione che il direttore sportivo Angelo Fabiani ha definito come un vero e proprio “anno zero”. L’obiettivo è ripartire da basi solide e sostenibili, impostando una strategia che privilegi la programmazione a medio‑lungo termine piuttosto che soluzioni estemporanee.

Strategia e mercato

La finestra di mercato recente è stata caratterizzata da scelte mirate: operazioni orientate ai giovani e alla generazione di plusvalenze, con l’intento di costruire una rosa equilibrata e sostenibile dal punto di vista economico. Fabiani ha sottolineato l’approccio step by step: ogni mossa viene valutata per inserirsi in un progetto coerente, non per risolvere problemi immediati a costo di compromettere il futuro.

Obiettivi e modello

La Lazio punta a replicare modelli virtuosi come quelli di Atalanta e Como, valorizzando talenti emergenti e integrandoli in un contesto competitivo. L’idea è costruire gradualmente una squadra capace di competere ai massimi livelli senza rinunciare alla sostenibilità finanziaria. Questo percorso di ricostruzione è pensato per riconquistare fiducia e risultati nel tempo, con scelte misurate e una visione strategica chiara.

