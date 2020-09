La Lazio pensa a Mustafi per rinforzare la difesa: il centrale tedesco è ai margini del progetto dell’Arsenal

La Lazio vuole rinforzare la difesa in vista della stagione 2020/21, che vedrà la formazione di Simone Inzaghi impegnata su più fronti dopo l’accesso alla Champions League.

Come riportato dal Sun, l’ultima idea porta a Shkodran Mustafi dell’Arsenal, vecchia conoscenza del calcio italiano per via della sua esperienza tra Serie A e Serie B con la maglia della Sampdoria.