Lazio, il medico Pulcini: «Deferimento? Sono tranquillo. Ecco cosa è successo»

Ivo Pulcini, responsabile sanitario della Lazio, ha parlato a LaPresse del deferimento della Procura Federale in seguito al caso tamponi.

POSIZIONE – «Sono super tranquillo e felice di poter spiegare la posizione di un professionista che da tanti anni lavora correttamente nel rispetto delle regole. In base alla legge spetta al laboratorio comunicare alla Asl se c’è un positivo. È poi la Asl che comunica all’azienda, con il consenso del giocatore».

CASO TAMPONI – «Noi abbiamo comunicato tempestivamente alla Asl, ma non avevamo la certezza che fossero dei veri positivi. Materialmente l’esito dei tamponi fatti dalla UEFA io non li ho mai visti, perché non ho l’accesso alla piattaforma. Quindi io avrei dovuto certificare che ci fossero dei positivi e fare un atto di fede. Da medico io certifico solo quello che vedo, secondo coscienza».