Lazio, Immobile torna negativo e punta l’Empoli

Buone notizie per Ciro Immobile e la Lazio: l’attaccante azzurro torna negativo e punta l’Empoli, Sarri può sorridere

La Lazio può sorridere in vista della ripresa del campionato. Ciro Immobile tornato negativo dopo la positività al Covid. L’ultimo tampone ha dato dunque esito negativo e l’attaccante è pronto a rientrare in gruppo.

In questi Immobile farà un altro test per sicurezza e poi potrà correre verso l’Empoli. Può sorridere Maurizio Sarri, come riportato da Tmw, e con lui anche i tifosi.

