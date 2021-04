Lazio, Immobile in dubbio per lo Spezia: le ultime

Ciro Immobile è in dubbio per Lazio-Spezia. L’attaccante non è al top e potrebbe riposare

Contro lo Spezia, non ci sarà Luis Alberto. Il giocatore spagnolo è alle prese con un problema alla caviglia e non scenderà in campo alla ripresa della Serie A. In dubbio, però, anche un altro top player biancoceleste: Ciro Immobile. L’attaccante preoccupa Inzaghi in vista della prossima sfida: non è infatti al top e ha bisogno di riposare.

Ieri il bomber non si è allenato: potrebbe dunque riposare anche contro la squadra di Italiano, facendo spazio a Caicedo che invece ha recuperato dal problema al piede.