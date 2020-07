Lazio, Immobile non è solo bomber: è il miglior assist man

Immobile non è solo una macchina da gol per la Lazio: il bomber biancoceleste è anche uno dei migliori assist man della squadra

Con 35 reti, Ciro Immobile è entrato di prepotenza nella storia del calcio italiano e della Lazio. E se, come ammesso dal direttore sportivo Igli Tare, la squadra che verrà sarà costruita attorno al numero 17 e alle sue capacità, i numeri dicono che Ciro corre e lotta anche per i suoi compagni.

In questa stagione, infatti, ha fornito ben 9 assist che, uniti ai gol, lo portano in vetta per la classifica dei miglior realizzatori (gol+assist), staccando anche il record di Dzeko della stagione 2016/17.