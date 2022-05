Lazio, Immobile quasi out contro la Juve: due soluzioni per Sarri

Contro la Juve, il bomber della Lazio Immobile viaggia verso il forfait. Sarri ha due alternative

Ciro Immobile ci sta provando fino alla fine, ma la sua presenza contro la Juventus sembra ormai un miraggio. Come riportato dal Corriere dello Sport, infatti, le condizioni del bomber della Lazio non migliorano. Ogni volta che forza, la caviglia colpita dal difensore della Sampdoria Ferrari torna a gonfiarsi.

E così all’Allianz Stadium Sarri dovrà reinventare l’attacco. Le alternative sono due e entrambe si basano su Pedro e Jovane Cabral che non danno tantissime garanzie. Il primo non ha quasi mai giocato nel girone di ritorno e si allena solamente da due giorni, il secondo è praticamente un oggetto misterioso della squadra biancoceleste. L’allenatore della Lazio potrebbe decidere di scendere in campo con Felipe Anderson prima punta e Pedro esterno, confidando che lo spagnolo possa avere 50-60 minuti delle gambe e poi sostituirlo con Cabral. Oppure partire dal 1′ con quest’ultimo e poi mandare in campo l’ex Barcellona nel momento del bisogno. Sarà comunque staffetta tra i due, con Immobile quasi sicuramente out.

