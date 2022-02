Lazio, Immobile versione Mondiale: «Mostruoso. Pepe è avvisato»

ASCOLTA Ascolta la versione audio dell'articolo

Grande prestazione di Immobile in Lazio-Porto. Un avvertimento anche per Pepe in vista dei playoff Mondiali

Ciro Immobile è a mani basse l’MVP di Lazio-Porto. L’attaccante, che ha dovuto saltare la sfida del “do Dragao” e quella contro l’Udinese in campionato, è tornato in versione Mondiale facendo assaggiare a Pepe ciò che gli aspetta negli spareggi di marzo.

Il Corriere dello Sport scrive: «Mostruoso, memorabile in tutto e per tutto. Per i recuperi miracolosi, per i gol prodigiosi, romanzeschi, manzoniani, per le palle gol offerte, per gli assalti e il palo finale. Ha sprigionato potenza con falcate e cavalcate. Nel primo tempo non solo il gol, anche due segnati in fuorigioco. Ha raggiunto Inzaghi come bomber europeo all time della Lazio. E Pepe, nello spareggio Mondiale, sa da cosa è atteso. Un elogio speciale per ogni partita».

LEGGI TUTTE LE NOTIZIE SULLA LAZIO SU LAZIO NEWS 24