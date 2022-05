Lazio, vertice Lotito Sarri per il rinnovo: il tecnico vuole garanzie sul mercato

Ieri è andato in scena un nuovo vertice tra Lotito e Sarri: l’incontro è stato positivo, ma il tecnico vuole garanzie sul mercato

A distanza di un mese dall’ultimo incontro, Lotito e Sarri si sono ritrovati per chiacchierare di futuro. Una situazione positiva dove si è spaziato su diversi argomenti, soprattutto sul mercato. Sullo sfondo il rinnovo, siccome resta da capire l’indirizzo per il futuro.

Serviranno giocatori adatti al suo tipo di calcio e qualche innesto per rimpiazzare i partenti. Sarri vuole avere più voce in capitolo per il mercato. Questo scrive La Gazzetta dello Sport.