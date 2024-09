Lazio, INFORTUNIO Castellanos: le CONDIZIONI dell'attaccante

Taty Castellanos, attaccante della Lazio, è costretto ad uscire per infortunio contro il Verona

Possibili brutte notizie in casa Lazio. Taty Castellanos, in gol anche questa sera per il 2-1 contro il Verona, è uscito claudicante per infortunio durante il secondo tempo della sfida di campionato.

Durante l’uscita dal campo, il centravanti si toccava l’adduttore dunque la condizione sarà da valutare nei prossimi giorni. La prossima gara della Lazio è contro la Fiorentina.