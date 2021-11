Lazio, infortunio Immobile: l’attaccante stasera all’Olimpico, esami rinviati

Immobile non giocherà Italia-Svizzera a causa di un infortunio. L’attaccante sarà comunque all’Olimpico per sostenere gli Azzurri. Esami rimandati

Ciro Immobile non abbandona l’Italia. Il centravanti della Lazio, che questa sera sarà indisponibile nella gara contro la Svizzera per il problema al polpaccio che lo ha tormentato nelle ultime settimane, sarà con ogni probabilità presente sulle tribune dell’Olimpico insieme a Chiellini per assistere alla gara decisiva per la qualificazione ai prossimi Mondiali.

I controlli al polpaccio sinistro, previsti per oggi, dovrebbero essere posticipati a domani per permettere all’edema di riassorbirsi completamente. Lo staff della Nazionale ipotizzava una lesione di primo grado al soleo: questo, come riporta il Corriere dello Sport, vorrebbe dire tra i 20 e i 30 giorni di stop. Il rischio di saltare il Napoli è concreto, oltre a Juventus e Lokomotiv, è concreto. Entrambi i comparti medici sono comunque concordi nel ritenere che l’infortunio sia conseguenza diretta del fastidio al collaterale del ginocchio. Il cambiamento di postura nella corsa per evitare di avvertire dolore gli ha provocato il sovraccarico al polpaccio: Ciro ha pagato la troppa generosità.

