Lazio, infortunio Immobile: le condizioni dell’attaccante in vista della Juventus

La Lazio è alle prese con l’infortunio di Ciro Immobile: queste le condizioni dell’attaccante in vista della Juventus

C’è ancora speranza. Come riporta Tuttosport in vista della sfida contro la Juventus di sabato è corsa contro il tempo in casa Lazio per capire se Immobile sarà della partita.

Dopo i controlli di domenica sera, domani è fissato un nuovo controllo, decisivo. Potrebbe trattarsi di una lesione di basso grado ma Maurizio Sarri sa bene che in questo tour de force che sta per iniziare e che vedrà la Lazio impegnata prima con la Juve, poi con il Napoli con in mezzo la Lokomotiv Mosca in Europa League, prime di un filotto di 9 partite in un mese fino alla pausa natalizia, rischiare sarebbe da autolesionisti. Motivo per cui ieri il tecnico ha provato le alternative.

