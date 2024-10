Lazio, infortunio per Lazzari: ecco quali partite salterà

L’assenza dell’ex Spal porterà al tecnico biancoceleste un bel problema dal punto di vista numerico

Gli esami strumentali hanno confermato che Manuel Lazzari, esterno della Lazio, starà fuori almeno un mese. Una notizi che naturalmente complica i piani del tenico Baroni che dovrà trovare una soluzione.

La domanda che si fanno tutti e quali partite salterà il calciatore e fin qui sembra certa la sua assenza contro Juventus, Genoa, Como e Cagliari in campionato più il match con gli olandesi del Twente in Europa League. Potrebbe tornare nella settimana in cui la Lazio sfiderà il Porto in Europa e Monza in Italia.