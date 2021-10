Lazio Inter, Cruz: «Mi aspetto una bella gara. Su Sarri e Inzaghi...»

Julio Cruz ha parlato della sfida di domani sera tra Lazio e Inter. Ecco le dichiarazioni dell’ex attaccante argentino

Julio Cruz ha parlato all’interno del Match Program della Lazio in vista della sfida contro l’Inter. Queste le parole del doppio ex.

ATTIVA QUI DAZN PER GUARDARE TUTTA LA SERIE A

MATCH – «Sarà una partita molto bella, anche perché le squadre sono forti e la classifica è corta quindi tutto può cambiare. Sarri è un grandissimo allenatore, così come Inzaghi, che ha fatto bene da calciatore e da tecnico della Lazio. Mi aspetto una bella partita con entrambe le squadre che vorranno vincere, si lotterà per fare bene e guadagnare punti in classifica».

LEGGI L’INTERVISTA COMPLETA SU INTERNEWS24.COM