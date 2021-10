Lazio, Milinkovic Savic: «Cerchiamo riscatto. Su Inzaghi...»

Sergej Milinkovic-Savic, centrocampista della Lazio, ha parlato del match di domani sera contro l’Inter: le dichiarazioni

RICORDI – «La partita, ed anche il gol, che ricordo con più piacere è il Lazio- Inter del 16 febbraio 2020 quando abbiamo vinto per 2-1; mi ricordo che stavamo attraversando un bel momento, avevamo ottenuto tante vittorie consecutivamente».

INZAGHI – «Sarà un po’ strano affrontare Inzaghi perché abbiamo lavorato cinque anni insieme, però adesso arriverà a Roma come avversario e quindi in quei 90 minuti cercheremo di prendere tutto quello che possiamo; poi dopo la partita gli darò un abbraccio».



PARTITA – «L’abbiamo preparata come tutte altre, sapendo che i nerazzurri si trovano in un grande momento, ma noi cercheremo di riscattarci dopo la trasferta di Bologna».