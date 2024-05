Di Maria, futuro in Argentina ma la destinazione è una sorpresa

Il futuro di Di Maria potrebbe essere lontano dal Benfica, soprattutto alla luce delle ultime pesanti critiche ricevute

Il Fideo, infatti, dopo l’eliminazione dall’Europa League è stato bersagliato sui social dai tifosi delle Aquile. Per questo potrebbe lasciare il Portogallo per tornare in patria nel mercato estivo. Dall’Argentina arrivano voci secondo cui il River Plate sarebbe interessato all’ex Juve. Sarebbe una destinazione a sorpresa.