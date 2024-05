De Zerbi FIRMERA’ per il Milan? Si SCALDA la pista rossonera dopo il RIFIUTO di quella squadra

De Zerbi Milan, il tecnico si allontana dal Bayern Monaco aprendo di conseguenza le porte dei rossoneri la prossima stagione

Fra i nomi accostati alla panchina del Milan nella prossima sessione di calciomercato, uno dei più caldi è quello di Roberto De Zerbi. L’allenatore italiano ha annunciato negli scorsi giorni il suo addio al Brighton e a breve prenderà una decisione sul suo futuro: non mancano le pretendenti. Tra di esse pareva esserci anche il Bayern Monaco, ma la pista si è notevolmente raffreddata.

Come riferito da Florian Plettenberg, il club tedesco starebbe puntando su Vincent Kompany: opzione concreta e discussioni in corso, anche se non è ancora arrivata una decisione definitiva.